İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama

İZMİR (DHA)

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Zafer Yürüyüşü'yle başladı. Basmane Karakolu'nda buluşan vatandaşlar, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

KURTULUŞ COŞKUSU DEVAM EDİYOR

İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti. Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı. Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.

KILIÇDAROĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı. Etkinlikte vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel İzmir'in güler yüzlü güzel insanları; İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoş geldiniz. Rehberliğiniz, liderliğiniz için minnettarız. Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Megastarımız, dostumuz Tarkan; bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak. Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. O sabah Kordon Boyu'ndan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses sadece bir kuruluşun sesi değil, bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başla, bitiren bulunur.' Anadolu geleceğin Türkiye'sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı, fırıncılar fırınını, bakkallar dükkanını bıraktı. Anadolu direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Anadolu'nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı" dedi.

'CUMHURİYET BARIŞIN TATLI GÜNEŞİDİR'

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem memleketin kurtuluş günü olduğunu ifade eden Soyer, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü barışla taçlandırmış. Hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Yüzyıl önce 26 Ağustos'ta top atışıyla başlayan Büyük Taarruz, nasıl büyük bir zaferle taçlandıysa, şimdi o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan sizlersiniz. Bugün de ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Özgürlüğün, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Soyer'in konuşmalarının ardından düzenlenen interaktif teatral şovda bazı oyuncular Yunan askerlerini canlandırıp Türk halkını esir alırken, Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması da sahnede temsil edildi. Kurşun atıldığı anda havai fişek gösterileri ve efektler ile şov desteklendi. Vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı dakikalarda kalabalıktan heyecan çığlıkları ve alkışlar yükseldi. Gösterinin devamında Büyük Taarruz'un sembolize olayları sahne sanatçıları tarafından canlandırıldı. 8 bölümden oluşan teatral şov yaklaşık 40 dakika sürdü. 180 sanatçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatıldı

İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

'TARKAN İÇİN ALMANYA’DAN GELDİM'

Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi. Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SAHNEYE ATLADI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı. Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere, "Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur" diye seslendi. Tarkan, "İzmir Marşı'nı söylemeden İzmir'den gitmem" diyerek marşı bir kez daha seslendirdi.

'SANIRIM BENİM MÜZİKAL TARİHİMDEKİ EN KALABALIK KONSER OLDU'

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkılarını seslendirmeyi sürdüren Tarkan, "Sanırım benim müzikal tarihimdeki en kalabalık konser oldu. Bana böyle bir şey yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.

Kalp kalbe karşı" dedi. 'Geççek' isimli şarkısının ardından İzmirlilere veda eden megastar, "İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. Atamızı saygıyla anıyoruz. O her zaman kalbimizde. Şaşmayız bu yoldan.

Sizleri çok seviyorum. Bunu iyi ki yaptık. İzmir'den çok güzel anılarla ayrılıyorum. İzmir'i çok seviyorum" sözleriyle geceyi noktaladı ancak hayranlarının coşkusu ve tezahüratı üzerine kısa bir süre sonra yeniden sahneye çıktı. Tarkan, "Benim de gitmeye niyetim yoktu" diyerek yeniden 'Öp' şarkısını söyledi. Tarkan, "Üç günlük dünya, her şeyi kafaya takmayın. Bakın sahnem yıkıldı. Ne olacağı belli olmaz. Her günü son günümüz gibi yaşamamız lazım. Birlik olmamız, barış ve huzur içinde yaşamamız lazım" diyerek İzmir'e veda etti. Tarkan'ı izlemeye gelen ve alanda büyük kalabalık oluşturan hayranları, konserin sona ermesiyle alanı boşaltmaya başladı.