İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay'a gelen Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, bölgeye ikinci geldiğinde rozetini taktığını belirterek, deprem esnasında kimsenin rakip olmadığını, herkesin insan ve darda olduğunu söyledi.

Darda olan herkes için ülkedeki insanların hiçbir ayrım yapmadan bir bütün olduğunu belirten Akşener, buradan ders çıkarıldığı takdirde Türkiye'nin her türlü problemini çözeceği görüşünü dile getirdi.

Belediyelerin imkanının artık deprem bölgesindeki koordinelerde yetmeyeceğini öne sürerek, merkez bütçesinin devreye girmesi gerektiğini anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Belediyeler) Her türlü imkanını devreye koydu, yaptı ve yapmaya da devam ediyor ama onların da artık imkanı kalmadı. Çünkü Türkiye zaten ekonomik olarak çok berbat bir süreçten geçiyor. Şimdi buralardan tahliyeler oldu. Deprem nedeniyle buradan tahliye edilen vatandaşlar buraya geri dönmek istiyor. Onun için de mutlaka bir barınma alanına ihtiyaçları var. Yani sabit evden falan bahsetmiyorum, hiç değilse o prefabrik yani içinde banyo, tuvaleti ve mutfağı olan, yatabilecekleri, çocuklarıyla beraber kalabilecekleri bir eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım. Bunu tek başına siz yapamazsınız."

Akşener, esnafa yardımların yapılması, iş yerlerine faizsiz kredi başta olmak üzere imkanlar sağlanarak insanların ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Hatay'dan başlayarak afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışının yasaklanması talebini yineleyen Akşener, "Sebebi şuydu: Kocaeli'de o zaman hızla Türkiye'nin herhangi bir emniyette hissettiği iline gitmek için aileler 100 birimlik malını mülkünü 20 birime sattı gitti. Bazı terör örgütleri son derece stratejik bir biçimde o malları aldılar. Bağıra bağıra söyledik, engellendi. Yani fark edildi ve engellendi. Şimdi dolayısıyla Türkiye için mademki bu iktidar ikide bir 'dış güçler' diyor, işte dış güçler böyle dönemlerde devrede olur." değerlendirmesinde bulundu.

El birliğiyle bu dönemin de atlatılacağına inandığını kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah birlikte el ele, el birliğiyle, 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' diyerek, asrın afetinin asrın felaketine döndürüldüğü bu beceriksizliğin içinden çıkacağız. Dolayısıyla da 14 Mayıs'ta... Bağıra bağıra iktidara 'Şunları yapın, şunları yapın' diyorum ama anlaşıldı ki inşallah 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bizlere nasip edecek ve bu yıkımın tez elden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç ve hakkaniyetle liyakat, ciddiyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik üzerinden yerine getirilecek."

"Çok yıkılmış ilçe merkezleri dışında suyla ilgili bir sorunumuz yok"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem sonrası yaşananlar ve yapılan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Desteklerden dolayı herkese teşekkür eden Savaş, kentte su sorunu olmadığını vurguladı.

Savaş, bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bir hafta önce 'su sorunu' çok konuşuldu ama burada bir yanlış anlaşılma oldu. Şu an Hatay'da çok yıkılmış ilçe merkezleri dışında suyla ilgili bir sorunumuz yok. Antakya merkezde 29 mahallede su veremiyoruz, kanalizasyon karışmasın diye korkuyoruz. Buralarda biz çeşmeler yaparak ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Merkezdeki toplam 209 mahallemizin 35'ine su veremiyoruz. Kırsal da dahil kent genelinde toplamda 41 mahalleye su veremiyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptıkları çalışma ve yardımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti.