Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516
Kavurmanın püf noktaları
Son Dakika
Kavurmanın püf noktaları
Kosovalı çocukların yüzü güldü
Kosovalı çocukların yüzü güldü
En genç takım: Bursaspor
Son Dakika
En genç takım: Bursaspor
Filistinli tekvandocular Kayseri’de
Filistinli tekvandocular Kayseri’de
İzmirli kardeşler yine tarih yazdı
İzmirli kardeşler yine tarih yazdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İyi bayramlar

Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı kutlarız...

İyi bayramlar

Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı kutlarız...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:27
10 Okunma
İyi bayramlar

Gazetemiz basın camiasındaki gelenek üzerine bayramın 2., 3., ve 4. günlerinde yayınlanmayacaktır. 

15 Ağustos 2019 Perşembe tarihinde tekrar siz okuyucularımızla buluşacağız.

İyi bayramlar…

ÖNCE VATAN GAZETESİ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İğneli beşik gibi!
İğneli beşik gibi!
Simi Adası
Simi Adası
Cengiz Topel’i dualarla andık
Cengiz Topel’i dualarla andık
Oyalama bizi ABD!
Oyalama bizi ABD!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da
Emniyet ve MİT’ten İstanbul’da ortak operasyon
Emniyet ve MİT’ten İstanbul’da ortak operasyon
KKTC BİZİ BEKLİYOR
KKTC BİZİ BEKLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuştu
ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti
ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans