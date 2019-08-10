Gazetemiz basın camiasındaki gelenek üzerine bayramın 2., 3., ve 4. günlerinde yayınlanmayacaktır.
15 Ağustos 2019 Perşembe tarihinde tekrar siz okuyucularımızla buluşacağız.
İyi bayramlar…
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Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı kutlarız...
Tüm okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı kutlarız...
Gazetemiz basın camiasındaki gelenek üzerine bayramın 2., 3., ve 4. günlerinde yayınlanmayacaktır.
15 Ağustos 2019 Perşembe tarihinde tekrar siz okuyucularımızla buluşacağız.
İyi bayramlar…
ÖNCE VATAN GAZETESİ
Önce Vatan Gazetesi