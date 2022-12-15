İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Sorunu temelden çözmek lazım

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, Resmi Gazete'de dün yayınlanarak yürürlüğe giren, 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' ile ilgili konuştu.

"MUSLUKLARIN NE KADAR AÇILACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İlaçlara erişimde dönem dönem sıkıntılar yaşandığını belirten Özcan, "İlaç yoklukları çok ciddi boyutlara ulaşmıştı, biliyorsunuz. Bunun sebebi de ilaç, üretici ya da ithal eden firmaların maliyet gerekçesiyle, ithal etmemesi ya da üretmemesi, üretememesi nedeniyle oluyor. Ciddi anlamda da bu yoklukları, biz de vatandaşla birlikte yaşıyorduk. Dün gece bir güncelleme yaptı bakanlık, Resmi Gazete'de yayınlandı. Belli bir oranda ilaç fiyatlarını güncelledi. Bu perşembeden itibaren yürürlüğe girecek. Ama bunun tam da bu üretici ve ilaç firmalarını ne kadar tatmin edeceği konusunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Onlar maliyetleri karşılandığı sürece, ilaçları göndereceklerdir. Yani muslukların ne kadar açılacağını aslında önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü hala dövize bağımlılıkla alakalı, hesapla yürüyor bu işler. Hala arada büyük bir makas açıklığı var. Hani yarın öbür gün iki ay sonra, bir ay sonra ne olacağını hiçbirimiz öngöremeyiz. Artık İŞKur'un güncellemesinden, yani birden fazla güncellenmesiyle çözülebilecek durum da değil aslında. Hesaplamanın, ilaç fiyatları belirleme yönteminin tamamen değişmesi lazım. Dövize endekslilikten çıkılması lazım. Çünkü dediğim gibi dövizdeki yüksek orandaki oynamalar bu noktaya getiriyor bizi. Geçen seneki, o Eylül-Ekim ayında yaşadığımız döviz yükselmelerinden sonra sektör iflah olmadı açıkçası" diye konuştu.

"NÖBETÇİ ECZANELERİMİZDE SIRA OLUYOR"

Ani bir değişim beklemediklerini öngören Özcan,"Şu an itibariyle bir rahatlama olmadı, 00.00'dan itibaren geçerli olacak. Çok basit diyebileceğimiz ilaçlar, çocuklara yönelik antibiyotikler, çokça reçete edilen ağrı kesici, ateş düşürücü şurupları, kulak damlaları, diyabet ilaçları, soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar, bunların yetişkin versiyonlarında şuan sıkıntı bulunuyor. İlaca ulaşımda rahatlama ne kadar bir zamanda süreyle olur, bizler de bilemiyoruz. Nöbetçi eczanelerimizde sıra oluyor. Yani yoğunluk oluyordu çünkü, bu ilaçlar bulunamadığı için, bir nöbetçi eczanede bulamayan hasta diğerine tek tek geziyor. Kuyruk, yoğunluk oluşturuyor. Hatta telefonlarla aranıyoruz nöbetlerde. İstanbul'un pek çok noktasındaki, belki tüm nöbetçi eczaneleri sırayla arayıp ilaç soruyor hastalar. Bunun temel sebebi, nöbetçi eczanenin az olması değil. Tamamen ilaç yokluklarıyla alakalı, bütün bir sene biz hizmeti aynı şekilde, aynı sayıda nöbetçi eczaneyle verdik. Daha önce hiçbir sıkıntı yaşamazken, ilaç yokluğu olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hatta yine dün, yeni bir kılavuz yayınladı bakanlık. Nöbetçi eczanelerin sayısının artırılmasıyla alakalı ama, tabi aslında bu olaya çözüm getirmeyecek. Sorunun kaynağı aslında ilaç yokluğu olduğu için soruna çözüm getirmeyecek" dedi.



"BÜYÜK BİR RİSK BARINDIRIYOR"

İleriye dönük kısa süreli bir rahatlama olabileceğini söyleyen Pınar Özcan, şöyle konuştu: "Şimdi dün bir güncelleme yapıldı. İlaca erişimde bir kısım rahatlama olacaktır ama, sorunu temelden çözmek lazım, ilaç fiyat kararnamesini yeniden düzenlemezsek bu dövize endekslilikten çıkmazsak, döviz dalgalanmasının sıkıntıları tabi ki çok büyür. Yine dediğim gibi şimdi dün kur güncellendi 10.76 oldu 1 Euro ilaç için, 10.76 TL oldu ama, normal kur yine yaklaşık 19 TL civarında geziyor. Bu hala neredeyse iki katına yakın bir şey demek. Boşluk ve fark demek. Bu tabi ki yine risk var diyor. Büyük bir risk barındırıyor. Bu tamamen dediğim gibi, sistemin değiştirilmesi gerekliliğinin en önemli göstergesidir."