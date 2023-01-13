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İstanbul'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 176 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul genelindeki operasyonlarında 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325  uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi

13 Ocak 2023 Cuma 11:42
İstanbul'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 176 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 176 kişinin gözaltına alındığını, 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:
"Kökünü kurutana kadar devam. İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam 176 kişi gözaltında, 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman polislerimize tebrikler."

AA

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İstanbulKökünü Kurutma OperasyonuUyuşturucuNarkotikPolisOperasyonGözaltı
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