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İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında kız çocuğu ve babası çıkarıldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:25
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İslahiye'de yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Fevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 4 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı çıkarıldı.

Depremin 132. saatinde kurtarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine "Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı." diye seslendi.

Babanın kurtarılmasının ardından vatandaşlar alkışlarla ekibe teşekkür etti. Bu sırada arama kurtarma ekipleri de vatandaşlara, "Halen işimiz bitmedi. İşi olmayan burayı boşaltsın. Kurtarma çalışmamız devam edecek. Halen iş bitmedi." diye seslendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremGaziantepAramaKurtarmaİslahiye
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