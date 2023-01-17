Irak İmar Bakanı Rekani, Türk şirketlerinin ülkesinde daha fazla rol oynamasını istiyor

Rekani, AA muhabirine, Türk şirketlerinin Bağdat başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve imar çalışmalarına katkısı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin beklenen Ankara ziyareti ve terör örgütü PKK ile mücadele konularını değerlendirdi.

Irak'taki Türk şirketlerinden övgüyle bahseden Rekani, "Türk şirketlerinin Irak'ta ve özellikle Bağdat'ta birçok alanda önemli katkıları ve rolleri olmuştur. Türk yatırım şirketleri Irak'ın tüm kentlerinde faaliyet gösterdi ve çalışmalar yaptı. Bu şirketler öncü ve başarılı projelere, çalışmalara imza attı." dedi.

- Türk şirketleri için Irak'ta yeni iş fırsatları

Türk şirketleri için Irak'ta yeni fırsatlar doğacağına işaret eden Rekani, Türk iş adamlarını 2023 bütçesinin onaylanmasının ardından başlayacak altyapı çalışmaları, yol ve köprü yapımı, su ve kanalizasyon çalışmaları, yeni şehirlerin inşası, elektrik ve sanayi bölgeleri oluşturulması gibi projelerde daha fazla rol üstlenmeye ve yatırım yapmaya davet etti.

- "Amacımız Türk şirketlerinin Irak'taki varlığını artırmak"

Iraklı Bakan, şöyle konuştu:

"Bağdat, yeni hükümetle yeniden ayağa kalkıyor. Yeni hükümet, imar ve kalkınma projeleri dolayısıyla kendisini 'hizmet hükümeti' olarak isimlendiriyor. Irak'ın her yerinde çalışan Türk şirketlerinin cesaretini kutluyorum ve onlara aynı şekilde devam etmeleri çağrısında bulunuyorum. Gelecek ay Türk tarafıyla görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerde de amacımız; Türk şirketlerinin Irak'taki varlığını artırmak."

- "Irak ile Türkiye arasında birçok ortak konu bulunuyor"

Rekani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davet mektubunu teslim alan Irak Başbakanı Sudani'nin beklenen Ankara ziyaretine ilişkin de şunları kaydetti:

"Irak ile Türkiye arasında birçok ortak konu bulunuyor. Siyasi ve güvenlik konularının yanı sıra su meselesi, hizmet sektörü, petrol ve iyi komşuluk ilişkileri de iki ülke arasında ortak çıkara dayanan konulardır. Komşu ülke Türkiye ile çok sayıda ortak konularımızın olması iki tarafı da esnek politikalar gütmeye teşvik ediyor."

- "PKK, Irak'a daha çok zarar veriyor"

Terörle mücadelede Irak ile Türkiye arasında ortaklıklar olduğunu belirten Rekani, "Terörden ve onun yansımalarından en çok çeken ülke Irak oldu. PKK, maalesef Irak'a daha çok zarar veriyor. Irak, bu konunun çözümü için ciddi çabalar harcıyor ve Türk tarafıyla da dayanışma ve işbirliği içerisinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Bengin Rekani kimdir?

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinde de İmar ve İskan Bakanlığı yapan deneyimli Kürt siyasetçi Bengin Rekani, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi.

Rekani, Irak'ta önceki dönemlerde de Ulaştırma Bakan Vekilliği görevinde bulunmuştu.