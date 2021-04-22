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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. 

22 Nisan 2021 Perşembe 09:46
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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar bir süredir yapılamıyordu. 

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor" dedi. 

Ekşi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."

HİNDİSTAN'DAN GELENLERE 14 GÜNLÜK KARANTİNA 

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda yine koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren Hindistan'dan Türkiye'ye gelecek yolcular için de son 72 saat içinde negatif PCR testinin ibraz edilmesinin yanı sıra, valiliklerin belirleyeceği yerlerde 14 gün süreyle karantina uygulanacağı öğrenildi. Alınan karar, son 10 gün içerisinde Hindistan'da bulunmuş ve Türkiye'ye gelen tüm yolcular için uygulanacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYİngiltereTürkiyeDanimarkaUçakUçuş
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