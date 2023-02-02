İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı

Tuna motorunun ilk sevkiyatı için BMC Power'ın Arifiye tesislerinde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri, projede görev alan alt yüklenicilerin temsilcileri ve BMC Power çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, törende yaptığı konuşmada, motorun seri olarak teslim edilmesinin, Türk savunma sanayisinin nasıl bir takım olabildiğinin Türkiye ve dünyaya gösterilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde "yapamayız" zihniyetinin çok geride kaldığını dile getiren Tüfekci, "Bu teslimatla kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizle neler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz." dedi.

Tüfekci, bu motorların güçlendireceği platformlardan başlayarak Batu, Utku ve Azra gibi motor projeleriyle, Altay tankı başta olmak üzere, yerli ve milli platformların güçlendirileceğini belirtti.

"Kalp neyse motor o"

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC'nin 1964'ten başlayan hikayesinde bugün yeni bir zirveye ulaşıldığını vurguladı.

"Tasarım ve parçaları başkasına ait motorlar üretirken, tasarımı ve aşağı yukarı tüm kritik parçaları bize ait bir motoru tasarlayıp üretimini yapar noktaya geldik." diyen Yalçıntaş, "Bir insanda kalp neyse araçta da motor ve güç grubu o. Bir askeri platformun motorunu yerli üretebilmek çok büyük bir onur. Bu, motorların kullanımı hakkında, bunların takıldığı platformlar hakkında kimse bir şey dayatamayacak demek." ifadelerini kullandı.

BMC Power'ın geleceğe yön veren bir şirket haline dönüştüğünü dile getiren Yalçıntaş, kısa süre sonra Fırtına obüsüne yerli motorlar takılacağını, yakında Altay tanklarının seri üretim teslimatlarına başlayacaklarını bildirdi.

Yalçıntaş, bugüne kadar Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Motoru (TTZA) olarak bilinen projeye yeni isim verilmesine ilişkin olarak da "Kardeşlerinin ismi vardı. Ailenin en küçüğü buydu, belki o yüzden bir ismi yoktu. Ailemizin en küçük üyesine bugünden itibaren bir isim koymuş oluyoruz. Kendini ispat ediyor, bir platforma güç veriyor dolayısıyla bir isim hak ediyor. O nedenle bir isim vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dosta düşmana mesaj"

2023 yılı BMC'nin yılı olacağını belirten Yalçıntaş, "Binbir özenle attığımız tohumların yeşerdiğini, fidana dönüştüğünü görüyoruz. 2023'te birçok fidanımız olacak, ilerde köklü ağaçlara dönüşecek." şeklinde konuştu.

Yerli motorların Arifiye'den, Sakarya'dan teslim edilmesinin çok önemli ve sembolik olduğunu dile getiren Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Arifiye fabrikası Türkiye'nin göz bebeğidir. Çok farklı, önemli yeri vardır. Bu motorlar milli motorlardır ve çok büyük ölçüde yerli motorlardır. Bu anlamda ekonomik bağımsızlığın sembolü olan motorlardır. Arzu ettiğimiz şekilde, hiçbir başka devletin herhangi bir kısıtlamasına tabi olmadan kullanabileceğimiz motorlardır. Bu, ekonomik bağımsızlıktır. Sakarya, Türkiye'nin bağımsızlığında çok önemli bir rol oynamaktadır, bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır. Milli bağımsızlığımızın dönüm noktası olan Sakarya, savunmadaki ekonomik bağımsızlığımın bir göstergesi olmaktadır. Bu, dosta da düşmana da bir mesajdır."

"Yerli motor yolculuğu devam edecek"

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval da güç ve aktarma sistemleri konusunda dışa bağımlılığı asgari seviyeye çekmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Şirket olarak 400'den 1500 beygire kadar güç grubu projeleri yürüttüklerini ifade eden Kaval, Tuna motoru için 2018 yılı kasım ayında geliştirme çalışmalarına başlandığını, Erzurum ve Antalya gibi farklı iklim ve coğrafi koşullarda yol testleri yapıldığını anlattı.

Proje kapsamında ilk 20 motorun sevkiyata hazır hale getirildiği bilgisini veren Kaval, şöyle konuştu:

"6 yıllık genç şirketimizin ilk seri üretim motorları Vuran araçlarına entegre edilmek üzere yola çıkacak. Araçlar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Böylece ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerli araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Bugüne kadar tasarım ve test faaliyetleri ağırlıklı yürütülen çalışmalarımızda seri üretim yolculuğumuz başladı. Azra, Utku ve Batu motorları ile diğer projelerle de bu yolculuk devam edecek."

Törenin ardından BMC Tuğra kamyonlarına yüklenen yerli motorlar BMC Vuran çok amaçlı zırhlı araçlara entegre edilmek üzere firmanın İzmir'deki fabrikasına sevk edildi. Motorlardan ilk aşamada 90 adet teslim edilecek.