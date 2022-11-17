'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları tamamlandı. 7-16 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. 17-28 Kasım'da gerçekleştirilecek 2'nci etap kuralarda ise Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut, sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.