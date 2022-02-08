Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,001.77
ALTIN
797.06
DOLAR
13.63
STERLİN
18.49
EURO
15.58
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı İklim Şurası'nın 21-25 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılacağı açıklandı.

08 Şubat 2022 Salı 11:28
İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve 5 gün sürecek Şura'da 7 çalışma grubunda 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Şura'da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak. Şura sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların alt yapısını oluşturacak.

GENEL KURUL ÖNCE ÇEVRİM İÇİN TOPLANTI

İklim Şurası Genel Kurulu öncesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nca yürütülen çevrim içi toplantılar, tüm paydaşların aktif katılımıyla sürüyor. Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, ülkemizin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş gibi pek çok husus geniş bir şekilde ele alınıyor.

İKLİM ELÇİLERİNDEN 'GENÇLİK BİLDİRGESİ'

Öte yandan İklim Elçileri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenen çevrim içi toplantılarda bir araya gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde bulunuyor. Toplantılarda gençler; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, doğal kaynakların korunması, iklim krizi karşısında daha iyi bir gelecek için acil ve etkili adımlar atma, yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda oluşacak yeni uzmanlık alanlarına dair kendi mesajlarını oluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteleri temsil eden İklim Elçileri, İklim Şurası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. İklim Elçileri, Şura öncesinde hazırlayacakları 'Gençlik Bildirgesi'ni Bakan Kurum'a sunacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği BakanlığışuraKonyaIklim şurası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: 446 okul servis aracı trafikten menedildi
İçişleri: 446 okul servis aracı trafikten menedildi
'Tonga'daki volkanik patlamayla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesi ortaya çıktı'
'Tonga'daki volkanik patlamayla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesi ortaya çıktı'
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i 
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i 
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti
Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti
Terör yuvalarına 'Kış Kartalı Hava Harekâtı' 
Terör yuvalarına 'Kış Kartalı Hava Harekâtı' 
Mehmetçik eksi 39 derecede terörle mücadele ediyor
Mehmetçik eksi 39 derecede terörle mücadele ediyor
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
İş Bankası ve Vehbi Koç Vakfı’ndan iş birliği
İş Bankası ve Vehbi Koç Vakfı’ndan iş birliği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma