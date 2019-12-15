Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110477
ALTIN
275.921
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7507
EURO
6.4759
K.Karabükspor-Ankara D.: 0-1
Son Dakika
K.Karabükspor-Ankara D.: 0-1
P.Karşıyaka-Darüşşafaka T.: 84-78
P.Karşıyaka-Darüşşafaka T.: 84-78
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ
Son Dakika
Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede
“Don Quichotte” (Don Kişot) Operası, bu sezonda sahnede
Son Dakika
Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Türkiye’ye ait İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Türkiye’ye ait İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

15 Aralık 2019 Pazar 00:00
10 Okunma
İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

LEFKOŞA (DHA) 

Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi. 

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.

ACİL KOD İLE İSTENDİ

Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti. Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

DHA

Son Güncelleme: 15.12.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
GeçitkaleKKTCSihaİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir'den 'Kargu-2' açıklaması
Demir'den 'Kargu-2' açıklaması
Martı Masalı
Martı Masalı
Doğu Türkistan, kan ağlıyor!
Doğu Türkistan, kan ağlıyor!
1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor 
1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor 
Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında
Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında
Girit’e dikkat!
Girit’e dikkat!
Yerli ve milli bomba imha robotu 'Ertuğrul' görev başında
Yerli ve milli bomba imha robotu 'Ertuğrul' görev başında
Türkiye için tarihi gün!
Türkiye için tarihi gün!
NATO’ya veda mı?
NATO’ya veda mı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans