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İçişleri: Özel harekat polislerine ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yürüten özel harekat polislerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK/KCK'lı 3 teröristin yakalandığını açıkladı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:00
İçişleri: Özel harekat polislerine ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gece saatlerinde devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Saldırganların Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak takviye unsurlar gönderildi. ‘Teslim ol’ çağrısı yapılan teröristler kaçmaya çalışınca operasyon düzenlendi. 'Sorej' kod adlı Hüseyin Ş. ile Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabanca ile yakalandı. İkametlerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Teröristlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA

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HakkariYüksekovaözel HarekatPolisSaldırıTerörTeröristPKKKCK
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