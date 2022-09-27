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İçişleri: Mersin'de polisevine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıklandı.

27 Eylül 2022 Salı 09:33
İçişleri: Mersin'de polisevine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mersin Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kimlik belirleme çalışmaları sonucunda teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" denildi. 

DHA

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Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluMersinMezitliPolis EviTerörTeröristSaldırı
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