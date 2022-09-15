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İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Kazan Vadisi ve Han Yaylası bölgesinde 610 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:31
İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ve 610 personel görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde; Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ve Han Yaylası kırsalında, terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Ana depo ve 1 sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet 121 milimetre çapında havan silahı, 1 adet 14,5 milimetre çapında doçka silahı, 1 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar silahı, 2 PKM biksi makineli tüfek, 76 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 el bombası, 15 havan mühimmatı, 80 bin 7,62 milimetre biksi mühimmatı, 50 bin kalaşnikof mühimmatı, 5 adet 14,5 milimetre çapında doçka mühimmatı, 3 bin 300 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 4 anti tank roket mühimmatı, 1 doçka yedek namlusu, 210 kalaşnikof şarjörü, 3 roket sevk fişeği, 100 mayon, 4 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 elektrikli fünye, 23 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda mağara, sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi.

DHA

Son Güncelleme: 15.09.2022 10:37
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluHakkariTerörörgütPKKEren Abluka37 OperasyonuIçişleri Bakanı
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