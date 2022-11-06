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İçişleri: Diyarbakır'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kök kenevir ve 47 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

06 Kasım 2022 Pazar 11:25
İçişleri: Diyarbakır'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Söz konusu aramalarda; 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDiyarbakırNarkotikPolisOperasyonJandarmaUyuşturucu
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