İçişleri: Diyarbakır'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Söz konusu aramalarda; 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.