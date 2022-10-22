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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta, 23 suçtan aranan terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta durdurulan takside, 23 suçtan aranan PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Baran Amed' kod adlı Kadir Sezgin'in yakalandığını duyurdu.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:38
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta, 23 suçtan aranan terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre yolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, taksideki 3 kişiden 1'inin 'Baran Amed' kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Teröristin ayrıca, 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011'de Osmaniye'de PKK/KCK tarafından 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012'de ise Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun yaralandığı silahlı saldırılara katıldığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakPKKKCKPYDYPGTerörTeröristörgütKadir Sezgin
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