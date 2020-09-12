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İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı geldi...

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:31
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı

ANKARA, (DHA) 

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışının kesinlikle yapılmayacağı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu belirtildi. Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı belirtilerek alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak."

'10 GÜN SÜRE İLE SEFERDEN MEN EDİLECEK'

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetleneceği belirtilerek, "Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıHES Kodu
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