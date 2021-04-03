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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Ev ziyaretlerinden kaçınalım

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Sinop'ta salgının en fazla yayılma araçlarından bir tanesinin ev ve komşu ziyaretleri olduğunu biliyoruz. Bu ziyaretlerden özenle kaçınalım" dedi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:59
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Ev ziyaretlerinden kaçınalım

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Sinop’a geldi. İl protokolü tarafından valilik önünde karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Koronavirüsle mücadeleyi değerlendiren Bakan Ersoy, vatandaşları birlikte mücadele ederek salgının önüne geçmeye davet etti. Ramazan ayının özellikle dikkat edilmesi gereken dönemlerden olduğunu belirten Ersoy, “İlimizde salgının en fazla yayılma araçlarından bir tanesinin ev ziyaretleri, komşu ziyaretleri olduğunu biliyoruz. Bu ziyaretlerden özenle kaçınalım. Ramazan ayı boyunca da alacağımız tedbirlerle, salgında karşılaştığımız rakamların çok daha azlara inmesini hep birlikte sağlamamızı ve yazı çok daha rahat geçirmemizi sağlamalarını temenni ediyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ErsoyIçişleri BakanlığıKoronavirüsPandemi
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