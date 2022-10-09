Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi

içişleri Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

09 Ekim 2022 Pazar 17:13
İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi

ANKARA, (DHA)-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi. Operasyonda tespit edilen 2 depo içinde; 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri: Amanoslarda Ele Geçirilen Mühimmat Imha EdildiMühimmatImhaAmanoslarönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
Şanlıurfa’da, Öcalan lehine slogan atan 5 kişiye gözaltı
Şanlıurfa’da, Öcalan lehine slogan atan 5 kişiye gözaltı
KPSS Ön Lisans oturumu başladı
KPSS Ön Lisans oturumu başladı
Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı
Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı
'Küresel ısınma mevsim kaymalarına neden oluyor'
'Küresel ısınma mevsim kaymalarına neden oluyor'
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi
50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek
50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek
'Kanuni' sondaj gemisinden Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışması
'Kanuni' sondaj gemisinden Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول