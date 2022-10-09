İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi

ANKARA, (DHA)-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi. Operasyonda tespit edilen 2 depo içinde; 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.