İçişleri: 446 okul servis aracı trafikten menedildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi. 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 'emniyet kemeri takmamak'tan 431, 'araç muayenesi yaptırmamak'tan 785, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak'tan 289, 'fazla yolcu taşımak'tan 108 ihlal başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 901 araç ve sürücüsüne yönelik cezai işlem ve idari para cezası uygulandı. Eksiği tespit edilen 446 okul servis aracı, trafikten menedildi, 10 sürücünün de belgesi geri alındı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, 14 kayıp çocuk bulundu. Ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 13 mermi ile 1 kesici delici alet ele geçirildi.