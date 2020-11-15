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İçişleri: 389 kişinin HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 6- 13 Kasım'da yapılan denetimlerde, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığının, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

15 Kasım 2020 Pazar 10:53
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İçişleri: 389 kişinin HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, valiliklere gönderilen 'Koronavirüs Salgını Denetimleri' konulu genelge çerçevesinde, il ve ilçelerde 6- 13 Kasım'da toplu ulaşım araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, günde 42 bin 407 kişilik personelin görev aldığı kaydedilen açıklamada, "67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi" denildi.

'107 İŞ YERİ FAALİYETTEN MENEDİLDİ'

Açıklamada, kontrollerde tedbirlere aykırı hareket edildiği belirlenen, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksinin seferden menedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"36 bin 873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edildi. 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, iş yeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ülke genelinde koronavirüs denetimleri kesintisiz bir şekilde her gün devam ediyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıHES Kodu
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