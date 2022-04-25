Hüseyin Kırmızı’dan Kamuoyu açıklaması

Aile yapısının dayandığı ve hayatiyetini sürdürmekte etkili olan değer durumu zaman içinde ve şartlara uygun olarak değişebilen değerin hassasiyetle gizli tutulması gerektiği düşüncesinde olan Kırmızı, geçmişteki ailevi sebeplerden kaynaklı soyadını değiştirmiştir. Bu durum sadece yakın çevresi ve sevdikleri tarafından bilenen bir gerçektir. Zamanla bu gerçeğin, gerçeklik değer yargısına ters düşmemek adına rahatsızlık duyduğunu belirterek ve şirketinin bu konulardan etkilenmemesi adına kamuoyuna duyurmak istemiştir. Ayrıca HFK grup yönetim kurulu başkanı KIRMIZI’NIN MİO Teknoloji şirketinin %70 ‘nin Kimsesiz Çocuklar Vakfına bıraktığı da bilinmektedir.

HABER: DİNÇER KARACALAR