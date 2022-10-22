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Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak silahlar tanıtıldı

DÜZCE'de kurulu Sarsılmaz Silah Sanayi'nin ürettiği Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetrelik top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetrelik makineli tüfek ve deniz tipi ağır makineli tüfek tanıtıldı. Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Türkiye'de savunma sanayi çok büyük destek görüyor. Çok hızlı koşuyoruz" dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 11:26
Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak silahlar tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 25- 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Saha Expo Savunma Sanayi Fuarı' öncesi, Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayi, fuarda sergileyeceği silahları tanıttı. Fuarda Sarsılmaz tarafından üretilen Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfek, deniz tipi ağır makineli tüfek ile fanatik tabancalar ilk kez görücüye çıkacak.

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, son dönemde Türkiye'de savunma sanayindeki gelişmelere değinerek, "Savunma sanayi atakta. Gelişmiş ülkeler, savunma sanayisi gelişmiş ülkelerdir. Türkiye'de savunma sanayi çok büyük destek görüyor. Bu bastırılmış bir güçtü ve desteklenmesiyle savunma sanayi kendisini buldu. Çok hızlı koşuyoruz. Türkiye'de daha da önemlisi yurt dışından ithal edilenlerin çoğu Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bu artı bir değer. Artı bir yandan da ihracat yapmak, bir yandan teknolojiyi takip etmek, teknolojiyi geliştirmek Türkiye'nin bir değeridir. Savunma sanayi, her ülkenin kendi gururudur. Türkiye'nin de kendi gururu savunma sanayi olmuştur" dedi.

FUARDA İLK KEZ SERGİLENECEKLER

Fuarda Türkiye'nin kendi üretimi ağır makineli ve makineli silahların ilk kez sergileneceğini söyleyen Aliş, "İlk kez yaptığımız deniz tipi ağır makineli tüfek, Hürkuş uçaklarının 12,7 makineli tüfeğini ilk kez sergileyeceğiz. Fanatikler ve futbol meraklıları için 4 büyük spor kulübünün renklerini oluşturan Sarsılmaz Fanatik tabancalarını sergileyeceğiz. Ama en önemlisi Atak helikopterinin 20 milimetrelik topunu sergileyeceğiz. Bunlar fuarda ilk kez Sarsılmaz'ın sergileyeceği ürünler olacak" diye konuştu.

'ARTIK SARSILMAZ SİLAHIN HER KALİBRESİNDE VAR'

Düzce'de kalıcı olduklarını ve yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Aliş, "Düzce'nin çok güzel bir konumu var. Ankara ve İstanbul arasında, lojistik olarak çok güzel. Düzce çok güzel. Bizim dedeler gelip buraya yerleşmişler. Bize de geliştirmek düştü. Biz de Düzce'de devamlı olacağız ve yatırım halindeyiz. Sarsılmaz 142 yıllık bir mühendislik fabrikası. Türkiye'de ilkleri yapan, yapılmayanları yapan, devamlı kendisini geliştirerek dünyada marka olan bir firmadır. Tabanca, makineli tabanca, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, ağır makineli tüfekler ve artık top yapıyoruz. Artık Sarsılmaz silahın her kalibresinde var. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Sarsılmaz bir alayın ihtiyacı olan bütün silahları yapıyor, üretiyor" dedi.

Ayrıca açıklamaların ardından Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetrelik top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetrelik makineli tüfek ve deniz tipi ağır makineli tüfekle deneme atışları yapıldı. Atışlar sırasındaki yüksek ses ve sarsıntı silahların gücünü gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fuar MerkeziSarsılmaz Silah SanayiHürkuşATAKHelikopter
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