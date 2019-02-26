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Hocalı katliamı insanlığa karşı suçtur

“Hocalı katliamı bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtur”

Hocalı katliamı insanlığa karşı suçtur

“Hocalı katliamı bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtur”

26 Şubat 2019 Salı 10:23
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Hocalı katliamı insanlığa karşı suçtur

İSTANBUL, (DHA) 

HOCALI Katliamı 27’nci yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde anıldı. Programa katılan Azerbaycan Hocalı Millet Vekili Elman Memmedov, “Bütün Müslüman ve Türk dünyası bu meseleyle ilgili ses çıkarmalı. Bu sadece Hocalı’ya, Müslümanlara ya da sadece Türklere karşı yapılmadı. Bu bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtu” dedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde, 26 Şubat 1992’de çoğunluğunu çocuklar, hamileler ve yaşlıların oluşturduğu 613 kişinin Ermeniler tarafından katledildiği Hocalı Katliamı, 27’nci yıl dönümünde Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) Beşiktaş yerleşkesinde anıldı. İstiklal Marşı’nın ardından Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Doç. Dr. Mehmet Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışması Behruz Hasanov ve Azerbaycan Hocalı Millet Vekili ve aynı zamanda Hocalı Valisi Elman Memmedov katıldı.

“İNSANLIK İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Açılış konuşmasını yapan BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Biz Türkler yıllar boyunca çok acılar çektik, çok katliamlar gördük ama hep geleceğe baktık. Her zaman için bu dünyada var olacağız, insanlık için güzel şeyler yapacağız. Tarih boyunca hiçbir zaman başka milletler gibi bağırmadık, isyan etmedik çünkü biliyoruz ki geleceğe vuracağımız damgalar çok daha etkili olacak” diye konuştu.

“HOCALI’YI, HOCALILAR SAVUNDU”

Azerbaycan Hocalı Millet Vekili ve aynı zamanda Hocalı Valisi Elman Memmedov, “27 yıl önce bugünün akşamı bizim için çok ağrılı bir gündü. Ve Hocalı şehrine Ermeniler tarafından saldırı oldu. Ermenilerin 5-6 binden fazla askeri vardı ama Hocalı’da bizim askeri kuvvetimiz yoktu. Hocalı’yı, Hocalılar savundu ancak gücümüz yeterli olmadı. Hocalı 4 yıl boyunca düşmanla savaştı. Sonra düşman çok güçlendi ve soykırım yaptı. Bir gecede Hocalı yakıldı, yıkıldı, yeryüzünden silindi. Şehit olan 83 çocuğun, 106 kadının suçu neydi?” dedi.

“Bence, onlara göre bizim bir suçumuz vardı o da Müslüman Türk olmamızdı” diyen Vekil Memmedov, “Ermeniler, Hocalı’dan bir insanın dahi sağ çıkmaması için kendilerine hedef koymuşlardı. Bu 100 yıl önce Anadolu’da da böyleydi, ‘Burada sadece Ermeniler yaşıyor, başka millet yok’ dedirtmeye çalışıyorlardı. Hocalı’da da aynı şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE HER ZAMAN İÇİN BİZİM YANIMIZDA”

Dünyada 13 devletin Hocalı Soykırımı’nı tanıdığını ifade eden Vekil Memmedov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütün Müslüman ve Türk dünyası bu meseleyle ilgili ses çıkarmalı. Bu sadece Hocalı’ya, Müslümanlara ya da sadece Türklere karşı yapılmadı. Bu bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtu.  Dünya buna karşı susmamalı. Bu cinayeti yapanlar cezalandırılmalı. Eğer bugün onlar serbest gezerlerse, başkan olurlarsa başka yerlerde de bu soykırımları yapacaklar. Bunlar biraz da dinle alakalı. Biz Müslüman Türkler olarak, herhangi bir Hıristiyan milletine karşı böyle bir soykırım yapsaydık ne yaparlardı? Hepimizi öldürürlerdi. Türkiye her zaman için bizim yanımızda. Bugün güven ve ümit yerimizdir. Ümit ediyoruz ki topraklarımızı düşmandan kurtaracağız ve soykırımı yapanlar cezalarını çekecekler.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hocalı KatliamıInsanlık SuçuHocalı
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