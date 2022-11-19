Hindistan havayolu şirketi, TCI ile anlaşmaya vardı

Türkiye’nin 2023 vizyonu havacılık hedefleri doğrultusunda, 2010 yılında, sektörün üç büyük şirketi olan TUSAŞ, Türk Hava Yolları A.O. ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’ ninortak girişimleri sonucu kurulan TCI, kuruluşundan bu yana mühendislik, kalite ve sertifikasyon alanında gelişme kaydederek, 2014 yılında ilk Boeing ve Airbus Program teslimatlarını gerçekleştirdi. 2015 yılı sonunda Boeing’in ‘’Global İmalatçı’’ listesine girdi. Dünya havacılığında, Boeing, Airbus, Stelia gibi şirketlerle yürüttüğü ortak projelerin yanı sıra TCI; Türk Hava Yolları, Sunexpress, Jet Airways, SpiceJet, Azerbaijan Airlines, Donghai Airlines, Lynx Air, BOC, CDB, ICBC gibi 9 farklı ülkeden 20 farklı havayolu şirketi ve leasing firmasının global tedarikçisi konumuna geldi.

TCI, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki MRO merkezinde bulunan tesisinde faaliyet gösteriyor. Galley, Monument, Lavatory, Overhead Bin, Windscreen gibi kabin içi ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve üretimleri alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe arttırmayı hedefleyen TCI, yakın gelecekte Cargo Container, Cargo Pallet, Trolley gibi diğer sektörel ürünlerle ürün gamını genişletmeyi hedefliyor ve yerli alt yüklenicileriyle birlikte havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı amaçlıyor.