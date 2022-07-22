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Haziran ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

SAĞLIK-Sen’in Sağlık’ta Şiddet Raporu’nda, haziran ayında sağlık çalışanlarına yönelik 32 şiddet olayının meydana geldiği, 42 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:06
Haziran ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan araştırmalara göre her dört sağlık çalışanından birinin fiziksel şiddete uğradığı belirtildi. Acilen yapılması gerekenin, şiddete karşı duyarlılığı artıracak toplumsal seferberlik olduğu ifade edilen açıklamada, “Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte aktif rol almalıdır. Bunlara ilaveten bir an önce güvenlik tedbirleri de artırılmalıdır. Güvenliği sağlamakla görevli personelinde yetkileri bu kapsamda genişletilmelidir. Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır” denildi.  

‘ŞİDDET OLAYLARI ZİRVEYE TIRMANDI’

Haziran ayında şiddet olaylarının zirveye tırmandığı kaydedilen açıklamada, “Ay boyunca 32 şiddet vakası yaşandı. 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda, 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Daha önceki aylarda olduğu gibi şiddet olaylarının failleri genel itibarıyla yine aynı kimseler. Ay içerisinde yaşanan 32 şiddet olayının 26’sına hasta ve hasta yakınları neden oldu. Bu durum, sağlık çalışanlarını daha derinden yaralamaktadır.  Diğer 6 şiddet olayının 5’ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verirken, 1’ine de bir yöneticinin neden olduğu tespit edildi. Ay boyunca yaşanan 32 vakanın 28’i hem sözlü hem fiili, 4’ü ise sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının adresi ise genel itibarıyla yine değişmedi. 32 şiddet olayının 29’u hastanelerde, 1’i aile sağlığı merkezinde, 1’i eczanede, 1’i ise sahada yaşandı. Haziran ayında 22 doktor, 10 hemşire, 3 güvenlik görevlisi, 2 eczacı, 5 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Şiddet vakalarına yol açan 47 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı görüldü. Gözaltına alınan 10 saldırgan ise serbest bırakıldı. 11 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 12 saldırgan da tutuklandı” denildi.

‘ŞİDDET SAĞLIK SİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR’

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışanları hedef alan şiddet her geçen gün derinleşen bir sorun olarak sağlık sistemini tehdit etmektedir. Doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesi bu durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu ve benzer olaylar nedeniyle, sağlık çalışanları işlerine korkarak gider oldular. Meselenin bu noktaya gelmesinde, suçlu aramayı bir tarafa bırakıp, sorunun kökten çözümü için herkesin seferber olması lazım. Bunun için öncelikli görev Sağlık Bakanlığına düşmektedir. Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Cezalar ne kadar artırılırsa arttırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Bu nedenle toplumsal duyarlılık şarttır. Bunun yanında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırmak gerekmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığın bazı hastane girişlerine teknolojik sistemler kurması, önemli bir adımdır. Bu uygulamanın acilen yurt geneline yayılması gerekmektedir” dedi.

DHA

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