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Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek

ASELSAN, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi'ni (HSTEM) Ankara'da faaliyete açtı. Burada kurulan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda, hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryolar altında testleri gerçekleştirilecek.

02 Aralık 2022 Cuma 12:15
Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek

ASELSAN'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi'nde kurduğu HSTEM'de, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine yönelik çeşitli altyapılar oluşturuldu. Bunlardan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda, hava ve füze savunma sistemlerinin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.

'DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP'

ROBOSİM hakkında bilgi veren ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonu yapmak amacıyla burada çeşitli test altyapılarımız bulunuyor. Bu test altyapılarımızdan bir tanesi de ROBOSİM dinamik hedef test altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor. Bu altyapıyla hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğini test edebiliyoruz. Sahip olduğumuz yetenekle, uzaktan gelen bir uçağı, herhangi bir hava objesini, manevraları da dahil olmak üzere, hava radar sitemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha yukarıya taşıyacaktır" dedi.

Akgün, ROBOSİM ile tehdit oluşturan hedeflere yönelik gerçekleştirilecek aksiyonların simülasyonunun yapılabileceğini söyleyerek, "Burada, füze atışları tabii ki işin doğası gereği olmayacaktır. Fakat füze dışındaki tüm hava savunmanın angajman senaryosunu burada koşma şansımız olacaktır. Radar ve elektro-optik sistemler için bertaraf edilmesi gereken hedeflerin simülasyonu, benzetimleri açık alanda yapılabilecektir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hava Savunma SistemleriROBOSİMASELSAN
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