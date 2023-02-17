Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

Kardeşiyle telefonla konuştu

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Kardeşine ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım." dedi.

Kendisini kurtaran ve telefonla kardeşiyle görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

"Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi"

Katak Arama Kurtarma Koordinasyon Başkanı Barış Pirebaş, bölgede çalışma yapan arkadaşlarının "Ses geliyor." demesi üzerine hemen oraya koştuklarını söyledi.

AFAD, özel harekat birimiyle çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Pirebaş, şöyle devam etti:

"'Ses geliyor.' dendiğinde içeri koştuk. Zaten arkadaş yaşam alanındaydı. Mehmet Ali'yi, ailesinden biliyordum, 'Akrabalarımız burada, lütfen yardım edin.' diyorlardı. Biz daha önce arama tarama yaptık ama aşağılarda yapmıştık, yukarıya bakmamıştık. Mehmet Ali'yi çıkardık, peşinden Mustafa'yı da çıkardık. Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi. İkisini de hastaneye gönderdik. Şimdi üçüncü bir kişiden şüpheleniyoruz, tekrar onun için hazırlık yapıyoruz. Tekrar arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz."

Enkazdan çıkarılması esnasında Mehmet Ali Şakiroğlu ile konuştuklarını aktaran Pirebaş, "Dedi ki 'Acıkmıştım, bana yemek verdiler, tekrar uykuya daldım. Uyandım, acıktım, siz geldiniz.' dedi. İçeride bir yaşam alanı oluşturmuş. Yemek yemesi hayali mi yoksa kendi kurgusu mu, şok halinde mi söyledi onu bilmiyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan Avcı ve Şakiroğlu'nu ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere görüştü.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde çıkarılan 34 yaşındaki Avcı'yı da ziyaret eden Koca, baba Ali Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu,

Acıların büyük olduğunu belirten Koca "Bu acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bundan hiç şüphe yok." diye konuştu.

Bakan Koca, daha sonra Avcı'nın babasının elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen baba Avcı ise Koca'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz." dedi.

Aynı enkazdan çıkan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu da ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan Avcı'nın yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak telefon numarasını hatırladığı yakınını aradığını belirtti.

Paylaşımında Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntülere de yer veren Koca, "Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Videoda Avcı'nın, ailesinin durumunu sorduğu yakını, "Hepsi iyi, hepsi seni bekliyor." diye yanıt veriyor. Avcı'nın, durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yakını mutluluktan ağlıyor.

Hatay'da iki aile depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan evlatlarına kavuştu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı'nın aileleri, evlatlarına günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Şakiroğlu ve Avcı'nın aileleri, evlatlarının enkazdan kurtarıldığı haberi üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti.

Yıkılan hastanenin enkazından 261 saat sonra çıkarılan evlatlarını gören ve sarılan aileler, sevinç gözyaşı döktü.

"Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım"

Mustafa Avcı'nın babası Ali Avcı, hastanede yaptığı açıklamada, oğlunun kurtarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Evladının hayatta olduğunu öğrenince inanamadığını anlatan baba Avcı, şöyle konuştu:

"Ben artık umudumu tamamen bitirmiş bir vaziyetteydim yani bu, gerçekten bir mucize. Ben buradan sizin aracılığınızla Hatay Vali Yardımcısı'nın ismini bilmiyorum ama ahdim olsun gidip onun ellerinden öpeceğim. Devletin sıcaklığını vali yardımcısının eliyle sırtımda hissettim. Çocuğumu tekrar bana verdiler. Bu konuda katkı sağlayan herkesten binlerce, milyonlarca kez Allah razı olsun. Ben o enkazı gördükten sonra oğlumun oradan sağ çıkabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım. Gerçekten bir mucize oldu. Yeniden Allahutaala oğlumu ikinci kez bana vermiş oldu."

"En azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik"

Mustafa Avcı'nın kardeşi Kadir Avcı da ağabeyinin eşinin deprem günü doğum yaptığını belirtti.

Ağabeyinin doğumdan sonra hava almak için odadan çıktığını anlatan Kadir Avcı, "Eşinin yattığı odada hiçbir sıkıntı yok. Orada yıkım olmamış. Zemin katta yıkım oldu. Deprem anında orada yakalanmış. Eşi, çocuğu, annem ve babam çok iyi. Umudumuzu tamamen yitirmiştik. Bayağı zaman geçti aradan. Artık bulsak da en azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik. Hiç beklemediğimiz anda aradılar. Biz çalışmalar bitti diye evimize dönmüştük. Telefon gelince inanamadım, defalarca teyit ettim. Doğruymuş, çok şükür çok mutluyuz." diye konuştu.

Ağabeyinin birlikte çıkarıldığı Mehmet Ali Şakiroğlu ile enkaz altında arkadaş olduğunu dile getiren Avcı, şunları ifade etti:

"Demek ki aynı yerde kalmışlar. Biz de dışarıda onun ailesiyle beraber bekliyorduk. Onlar içeride arkadaş oldu, biz dışarıda kader ortağıyız diye arkadaş olduk. Çok mutluyum. Ağabeyimle kısa konuştum. 'Biz enkazda Mehmet Ali ile arkadaş olduk.' dedi. Ben de 'Mehmet Ali'nin kardeşiyle dışarıda arkadaş oldum zaten.' dedim. Günlerdir enkazın başında yatıp kalktık."

"Umudumu hiç kaybetmedim, daima geleceğini hissediyordum"

Mehmet Ali Şakiroğlu'nun babası Mehmet Boyraz, kendisinin de enkazdan çıktığını söyledi.

Deprem günü oğlunun çocuğunu doktora götürdüğünü anlatan baba Boyraz, "Kantinde otururken polikliniğin oraya doğru gittim. Oğlum öteki binaya doğru geçmiş. Ben tek başıma çıktım. Daha sonra 1. kata indim. Enkazdan çıktıktan sonra baktım, yan bina yıkılmış. Çok şükür, devletime, milletime, Türkiye Cumhuriyeti'ne Allah zeval vermesin. Türk bayrağımızı Allah başımızdan eksik etmesin, ezanlarımızı dindirmesin." şeklinde konuştu.

Depremden sonra zor günler geçirdiğini, umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Boyraz, "11 gündür ne yaşadığımı ben bilirim. 11 gündür gözyaşı döküyorum. Evim yıkılmış, çadırda kalıyorum. Allah'a şükür olsun, oğlumu bulduğum için bir yıl daha çadırda kalmaya razıyım. Umudumu hiç kaybetmedim, daima geleceğini hissediyordum." ifadelerini kullandı.