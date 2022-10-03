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Haluk Levent öldürülen müzisyen Şener'in kızı için sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 23:39
Haluk Levent öldürülen müzisyen Şener'in kızı için sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventKonserOnur Şener
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