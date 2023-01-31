Habur Gümrük Kapısı'nda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirirken riskli görülen araçlar yakın takibe alındı.

Ekiplerce, x-ray taramasına sevk edilen 4 araç, şüpheli yoğunlukların tespit edilmesinin ardından detaylı arama için arama hangarına alındı. Ekipler, aramalarda araçların muhtelif bölgelerine gizlenmiş kaçak eşyalar tespit etti.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, tırın dorse kapağının içine son model 100 cep telefonu gizlendiği belirlendi. İkinci operasyonda, pirinç taşıyan 2 tırda yapılan kontrolde pirinçlerin altına poşetlerle gizlenmiş 9 bin 385 şarj başlığı, 8 bin 285 şarj kablosu bulundu. Ayrıca,100 kaçak elektronik sigaraya da el konuldu.

Son operasyonda ise arama yapılan aracın dorsesinin alt boşluklarına gizlenmiş 400 kablosuz kulaklık, 250 şarj başlığı ve kablosu, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Hafta sonu Habur Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyanın değerinin 5 milyon 308 bin lira olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak eşyaya el konulurken olaylarla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.