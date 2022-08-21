Gürcüler yağ için geliyor

ARTVİN (DHA)

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine günübirlik gelen Gürcüler, zincir marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturup, özellikle koli koli sıvı yağ alarak kendi ülkelerine dönüyor. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bu yoğunluğun asıl sebebi; Gürcistan tarafının alım gücünün yükselmiş olması, bizim ürünlerimizin fiyatlarının onlara daha cazip gelmesi. Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar" dedi.

Kemalpaşa ilçesi, alışveriş için günübirlik gelen Gürcülerin akınına uğruyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınıra en yakın yerleşim yeri Kemalpaşa'ya ulaşan Gürcüler, kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olan gıda maddelerine ulaşabilmek için market önlerinde kuyruklar oluşturuyor.

Daha çok zincir marketleri tercih eden Gürcüler, özellikle kolilerce sıvı yağ ile kilolarca şeker alıyor.

KARINCA TİCARETİ YAPIYORLAR

Son yıllarda perakende satışların arttığını ve Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda kişinin Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde alışveriş yaptığını belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bu yoğunluğun asıl sebebi; Gürcistan tarafının alım gücünün yükselmiş olması, bizim ürünlerimizin fiyatlarının onlara daha cazip gelmesi.

Ağırlıklı olarak sıvı yağ ve toz şekere talep çok dikkat çekiyor. Karınca ticareti yapıyorlar. Bu ürünleri, özellikle zincir mağazalardan alarak, götürmekteler. Bizim tarafımızdan sevindirici olan yanı, ülkemizden alıyor olmaları. Bir ihracat gibi düşünebiliriz. Bu alışverişlerin yerel esnafa da yansımasını istiyoruz" dedi.

YAĞLARI BOŞALTMAYA BAŞLADILAR

Sarp Sınır Kapısı'nda esnaflık yapan Emirhan Kavak da "Türk lirasının değer kaybetmesi ile beraber Gürcü vatandaşlar, buraya gelerek yağ ticaretine başladı. En yakın ilçemiz Kemalpaşa'ya gelerek, zincir marketlerden yağları boşaltmaya başladılar.

15 lari verip, karşılığında 100 TL para alıyorlar. Ürünlerde yarı yarıya fark olduğu için gelip buradan almayı tercih ediyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de Gürcistan'da satarak kar ediyorlar. Yağın yanında tüm market alışverişlerini de buradan yapıyorlar" diye konuştu.