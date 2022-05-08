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Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerdeki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 603 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:31
Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 26 bin 412 personelin katılımıyla günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı. Bu kapsamda 6 bin 747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi. 267 günübirlik işletmeciye 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari yaptırım uygulandı. 54 günübirlik işletmeye de kapatılması için işlem yapıldı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 603 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDenetimEvKiraKiracı
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