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Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı

Sosyal medyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinden 20'sinin tutuklandığı bildirildi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:14
Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu faaliyetler kapsamında depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisi tespit edildi.

Söz konusu kişilerden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan 46 "oltalama dolandırıcılığı"na yönelik hazırlanan internet sitesi de kapatıldı.

6 kripto varlık cüzdanı donduruldu

Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüSosyal MedyaGözaltı
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