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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında biri tutuklu 6 şüpheli bulunuyor

31 Ocak 2023 Salı 11:17
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleGökçeadaBelediye BaşkanıÜnal ÇetinGözaltıYolsuzlukRüşvet
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