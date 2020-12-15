ANKARA

HASRET DİLEK DELİER





TGF yönetim kurulu, Basın Vakfı ve Federasyona üye cemiyet başkanlarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Gazetelerin tek tek kapandığını belirterek "İnteraktif bir ortamda olmasına rağmen katılımın yoğun olmasından dolayı memnuniyet duydum. 61’inci başkanlar konseyi toplantımız gibi 62’nci toplantımızı da yüz yüze yapamadık. Umarız bir sonraki başkanlar konseyi toplantımızı yüz yüze gerçekleştiririz. Dünya ve ülkemizde salgın hala artarak devam ediyor. Koronavirüse yakalanan 15 arkadaşımızı kaybettik. Rahmet diliyorum. İnşallah aşı ile birlikte sağlıklı günlere döneceğiz” dedi.

ÇALISMALARIMIZ HIZ KESMİYOR

TGF Genel Başkan Karaca, koronavirüse rağmen TGF olarak çalışmaların devam ettiğini belirterek, “TGF bu zor dönemde gerek yönetim gerek başkanlar konseyi ile önemli işler yaptı. Sorunlarının çözümü için büyük mücadeleler verdi. Basın Vakfı kongresini Zonguldak’ta yaptık. Tesisleşme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde Kocaeli Valisini ziyaret ettik, Bayramoğlu’ndaki Basın ilan kurumu tesislerinden Anadolu basını çalışanlarının yararlanması temennisinde bulunduk.

Yine bu süreçte Aydın Didim’de Türk dünyası basın merkezi ve dinlenme tesisi çalışmamız devam ediyor. Denize sıfır büyük bir alan için görüşüyoruz onay gelirse iyi olacağını düşünüyoruz. Öte yandan Yıpranma Payı ile ilgili de Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte çalışmalar yapıyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz. Ayrıca bu süreçte her hafta yönetim kurulu toplantılarımıza devam ettik ve zor olmasına rağmen cemiyet ziyaretlerimizi de sürdürdük. İnternet medyası ile ilgili meclisi adeta ablukaya aldık, yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ancak her nedense iktidar ve ortağı destek vermiyor. Bu durumu anlamak mümkün değil.”

GAZETELER BİR BİR KAPANIYOR

Anadolu basınının zor bir süreçten geçtiğini belirten TGF Genel Başkanı Karaca,“4 yıl önce resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısı Bin 800’dü. Şu anda ise 925'lere düştü. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ne yazık ki gazete kapanmaları 2021 yılında da devam edecek. Televizyonların da durumu çok kötü. Bu süreçte en azından uydu bedellerinin kaldırılmasını istedik ancak olmadı. TV'lerin bu sıkıntısına mutlaka çözüm bulunmalıdır.

BİK 'e TEŞEKKÜR

Karaca "Zor durumdaki Anadolu basınına destek olan Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne de teşekkür etmek istiyorum. TGF’nin görüşlerini benimseyerek birçok olayda bize katıldı ve destek verdi. Son olarak, resmi ilanlara yüzde 20 zam verildi. 2021 de gazetelerimiz zamlı ilan yayınlayacak. Gazetelere 6-7 bin lira ek kazanç demektir. Öte yandan bu süreçte satış şartının kaldırılması da olumlu oldu” dedi

İLETİŞİM BAŞKANLIGI ANADOLU BASININI İHMAL EDIYOR

Görevi Basınla ilgilenmek olan İletişim Dairesi Başkanlığının ilgisiz kaldığını kaydeden Karaca, " İletişim dairesi yetkililerinin randevu bile vermiyor! Bizimle ilgilenmesi gereken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun maalesef basının sorunları ile ilgilenmemektedir.

Basın kartları konusunda çok büyük sıkıntılar var. Sürekli basın kartları süresi geçen ya da basın kartları yenileyecek arkadaşlarımızın kartlarının verilmesi 1 yılı buluyor. Basın kartları hiç ilgisi olmayan TRT, İletişim Dairesi Başkanlığı ve bazı kurumlara haksız yere verilmekte basın kartının değeri düşmektedir."

ANADOLU BASININA KULAK VERİLMELİ

Başkanlar Konseyi toplantısında söz alan cemiyet başkanları, Anadolu basınının sorunlarını savunan ve her platformda dile getiren TGF’ye tam destek verdiklerini kaydederken, mesleki konulardaki önerilerini de dile getirdiler.

Cemiyet başkanları, internet kanununun bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

Hükümet ve siyasetçilerin Anadolu basınına destek vermeleri gerektiğini de belirten Anadolu basını temsilcileri, Gazete ve TV'ler başta olmak üzere kredi sağlanması, işsiz gazetecilere maaş bağlanması ve basın çalışanlarına koronavirüs sürecinde daha fazla destek olunması gerektiğini dile getirdiler.