Galatasaray camiası toplantısı

Funda Akosman Erman / İSTANBUL

Galatasaray camiasının çok değerli isimleri ile beraberdik bugün. Ben ‘Papatyanın Yaprakları’ kitabımı imzaladım. Mehmet Ali Zeren ve Özer Berkay çok değerli büyüklerimin organize ettikleri toplantılarına katılmaktan her zaman büyük keyif almışımdır. Sağ olsunlar beni hep onure ederler, aralarında olmaktan gurur duymuşumdur hep. Daha önceki toplantının haberlerini yapmıştım. O gazeteleri ve Sevgili dost Av. Tülay Bekar daveti ile duayen gazeteci Orhan Karaveli ile Atatürk’ümüzün Ankara’ya gidişinin 100. yılı kutlamalarının haberinin gazetelerini de götürdüm. Atatürk aşığı Sayın Orhan Karaveli Ata ile Ankara anılarını anlattı. Büyük bir dikkatle dinlendi.

Sayın Oktay Aras, şahane kitabı GS LİSELİ SIRA DIŞI İNSANLAR kitabını imzaladı. Bizlere de hediye etti sağolsun.

Sayın Prof. Dr. Özer Pala, yaşamımızda ÇİNKO neden çok önemliyi enfes şekilde anlattı. Muhteşem doktor Özer Pala hayat kurtaran bilgileri ile bizi donattı. Harika ve çok verimli bir gün oldu, çok teşekkürler.