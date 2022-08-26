Fuat Oktay: Yunanın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez

Büyük Taarruz’un 100. Yıl kutlama programları, Afyonkarahisar'da yoğun katılımla düzenleniyor. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü ve çeşitli illerden gelen binlerce vatandaş katıldı.

İlk olarak Şuhut'taki Atatürk Evi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşlara seslendi. Konuşmasında Afyonkarahisar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, zaferin 100. yılını kutladı. Daha sonra Şuhut'tan Atlı Birlikleri Büyük Taarruz Karagahından İzmir'e uğurlayan Oktay ve protokol üyeleri ilçe stadyumundaki programa kortej yürüyüşü eşliğinde geldi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile protokol konuşmaları başladı.

Vali Yiğitbaşı'nın ardından konuşan Oktay, Kocatepe'den başlayan ve 9 Eylül'de tüm vatanın kurtuluşuna kapı açan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yâd ettiğini dile getiren Oktay, Şuhut’tan tüm Afyonkarahisar’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, şöyle dedi:

"Coğrafyamız Birinci Dünya Savaşı’nda büyük acılar yaşamış ancak milletimiz, kendi geleceğini tayin etmeyi başarmıştır. O zorlu günlerde milletin önünde iki seçenek vardı; ya zillete teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. İşgallere karşı başlatılan Kuvay-ı Milliye hareketi; dünyanın şaşkınlıkla, düşmanlarımızın öfkeyle, dostlarımızın ise ümitle takip ettiği destansı bir mücadele ortaya koymuştur. 1921'de Duatepe’ye kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha birkaç yıl önce tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına düşmüştü. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla, 100 yıl önce bu gecenin şafağında, Büyük Taarruz başladı."

'YUNAN’IN DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YÜREĞİ YETMEZ'

20 yıldır kalkınma yolunda önlerine çıkan gizli-açık engelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o ruhla aştıklarını ve aşacaklarına dikkat çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Bugün dünden çok daha gür bir sedayla, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara 'hodri meydan' diyoruz. Büyük zaferin 100’üncü yılında böyle güçlü bir Türkiye varken şu anda bölgede ve mavi vatanda türlü aymazlıklarla kaçak dövüşenler aynı cesareti gösterebilir mi? Yunanın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez. Türkiye’nin demokrasisine, istikrarına, bölgesel çıkarlarına göz dikenler bunun dönüp kendilerine vereceği zararın farkında mı? İçerdeki ve dışarıdaki bedhahları İstiklal mücadelesinde olduğu gibi yine denizlere dökeriz. MİLGEM gemilerimiz ve denizaltılarımızdan İHA, SİHA ve insansız kara araçlarına; havada karada denizde, milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye var bugün. Kendi uydusunu üretme kapasitesine sahip, 'Türkiye’nin otomobili TOGG' için gün sayan, ihracatta rekorlara, tarımda yüksek rekolteye koşan bir Türkiye’den söz ediyoruz. Hem Malazgirt Zaferimizin 951. yıl dönümünü hem de 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un başlangıcının 100. yılını gönülden kutluyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara stadyumda Büyük Taarruz video gösterimi yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Müzik gurubu eşliğinde sanatsal gösteri sahnelendi.

Stadyumdaki programın sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Oktay ve protokol üyelerine Afyonkarahisar ve Şuhut'a has keşkek ikramında bulundu. Oktay'ın kentten ayrılmasından sonra protokol üyeleri Çakırözü Köyü Ortaokulu'na geçti.

Protokol üyelerinin Çakırözü Köyü'nden başlattığı yürüyüşte binlerce kişi Kocatepe'ye yürüyüşe geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Bando ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Çakırözü Köyü'nde başlayan yürüyüşte vatandaşlara lazer ışık gösterisi eşlik etti.