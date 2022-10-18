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Fuat Oktay: Bağımlılıkla mücadeleye bütçeden 4 milyar 741 milyon lira ayırdık

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2023 bütçemizde, bağımlılıkla mücadele programına 4 milyar 741 milyon lira kaynak ayırdık" dedi.

18 Ekim 2022 Salı 14:25
Fuat Oktay: Bağımlılıkla mücadeleye bütçeden 4 milyar 741 milyon lira ayırdık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nca (BMYK), ATO Congresium'da düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımlılıkla mücadelede toplumun da gönül vazifesi olduğuna işaret ederek, "Böylece her türlü bağımlılıkla mücadelemizi, genciyle yaşlısıyla topyekun kararlılıkla sürdürebiliriz. Biz madde kullanımına ortam hazırlamaması için metruk binaları yıkıyoruz, zehir tacirlerini yakalıyoruz. Ama bu bir annenin çocuğuna aşılayacağı bağımlılık bilincinin yerini tutabilir mi? Biz yasa dışı bahis ve kumar sitelerini en sıkı takiple bertaraf ediyoruz. Ama bu bir öğretmenin öğrencisini, daha ağaç yaşken, sanal bağımlılıktan alıkoymak için yapacağı etkinlik kadar sorunu kaynağında kurutur mu? Tütün kullanımı ile mücadele için dumansız hava sahası uygulamamızı en sıkı şekilde takip ederiz, kamu spotlarımızı yayınlarız. Ama bu bir vatandaşımızın kendi iradesiyle sigarayı bırakması kadar etkili midir? Her bir birey, bağımlılık eğilimine karşı kendi sağlığına, aile yapısına ve çevreye zarar verdiğinin bilincinde olmalıdır" diye konuştu.

'TÜM BAĞIMLILIKLARLA ARAMIZA MESAFE KOYALIM'

Fuat Oktay, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek birliklerini bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet etti. Bağımlılıkla ilgili çok boyutlu mücadele anlayışının yaygınlaştırılacağını belirten Oktay, "Dün itibariyle TBMM'ye sunulan 2023 bütçemizde, bağımlılıkla mücadele programına 4 milyar 741 milyon lira kaynak ayırdık. 'Bağımlılık ile Mücadele İl Çalıştayları Değerlendirme Şurası'nın çıktıları bu kaynağın verimli kullanılması yönünde faydalı olacaktır. Bugün kendimize bir söz vererek tüm bağımlılıklarla aramıza mesafe koyalım. Toplum için risk oluşturacak her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: BAĞIMLILIKLAR BİRBİRİ İLE BAĞLANTILIDIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dijital bağımlılığa ilişkin değerlendirme yaparak, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan ve biz hekimlerin hastalıkların teşhis gruplamasında kullandığımız ICD sınıflamasına, oyun bağımlılığı da bir hastalık olarak eklendi. ‘Davranışsal bağımlılıklar’ dediğimiz; teknolojinin ve internetin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılması sonucu oyun oynama, ekran, sosyal medya, kumar, alışveriş bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklar da toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bağımlılık alanında çalışan uzmanların çok iyi bildiği bir gerçek vardır. Tüm bağımlıklar birbiri ile bağlantılıdır. Teknoloji bağımlılığı, aile içindeki iletişimi azaltır. Azalan aile içi iletişim, gençleri tütün ürünü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risklere karşı daha açık hale getirir" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına değinen Koca, 'Dumansız Hava Sahası' ile başlayan bağımlılıkla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü aktararak, "Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de yüksek kurulumuzun koordinasyonunda, belirlediğimiz planlama doğrultusunda, bütüncül olarak ve kurumlar arası iş birliği ile kesintisiz sürdürülmeye devam edecektir. 2023 yılı sonuna kadar yürürlükte olacak eylem planlarımızdaki faaliyetleri, eksiksiz şekilde yerine getirecek, sonuçlarını takip edecek, güçlendirilmesi gereken ara faaliyetler var ise onları da kurul kararlarımızla destekleyerek süreci yöneteceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayTBMMBütçe
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