Fişenk'den kınama 

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Avrupa Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Adnan Fişenk, Fransa'da yayın yapan tetikçi Charlıe Hebdo dergisinin skandallarına bir yenisini daha kattığını belirterek, “Adeta dergiyi terör örgütlerinin kulladığı silah gibi kullanarak dünya barışının temellerini dinamitlemektedir” dedi.

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk şöyle konuştu: “Henüz hafızalarımızda olan Yunan Dimokratia Gazetesi’nden çirkin ve çok ağır hakaret yayını sonrası, Basın yolu ile bu saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir.

Basın yolu ile sistematik bir şekilde saldırılar dünya barışını tehdit edecek şekilde devam etmektedir.

Fransız Charlıe Hebdo Dergisinin bilindiği üzere daha önce Sevgili Peygamberimiz Hz. MUHAMMED (sav)'e alçakça saldırı aracı olarak kullanılan bu tetikçi dergi, adeta basın yoluyla terör faaliyetine başlamıştır.

Farklı dinlere mensup insanları kin ve nefret yayınları ile dünya barışını sabote eden sadece teröre hizmet edecek bir yayın yapan bu paçavra parçası dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasını fırsat bilerek ve bundan cesaret alarak, ortalığı karıştırdığı yetmiyormuş gibi şimdi de Türkiye'yi hedef gösterme gafletinde bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sn Recep Tayyip ERDOĞAN'a dergi kasıtlı iğrenç kapak resmi ile saldırmıştır. Aslında bir nevi Akdeniz'de Osmanlı tokadını yiyerek dersini alan Cumhurbaşkanları Macron gibi duvara toslamıştır.

Bu Macron denilen zavallı iç siyasette ki tükenmişliğini dinler arası kışkırtma ile aklınca kendini kurtarma çabasından hareketle, Hristiyan inancında olanlara farklı bir düşman yaratarak algı operasyonu çekmeye çalışmaktadır.

Bu nedenledir ki İslam aleminin ve cümle insanlara gönderilmiş en son Peygamber olan Hz. MUHAMMED (sav) efendimize hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansı ile yansıtmış, daha da ileri giderek lise kitapçıklarında bu hakaret içerikli karikatürlerin yer alması için talimat vermiştir. Bu davranışı tamamen dünya barışını baltalamak yeni savaşlar çıkarmaya dünya'yı kan gölüne çevirmeye yönelik çok tehlikeli ayak oyunlarıdır, dünya da barış için atılan adımların boşa çıkarılmasıdır ki bu bir İnsanlık suçudur.

Biz Türklerde bir atasözü vardır, “Belasını arayan Köpek Cami duvarına işer” diye dolayısıyla belasını arayanların kendi başlarını yemeleri sağlanmalı, serseri mayın gibi dünya barışının ortasına salmamalıdır.

Aklı başında devletler bu çığırından çıkmış dünya için tehlikeli hal almış kişilikleri izole etmelidir.

Aksi takdirde olacaklardan müşterek sorumludurlar.

Bugüne kadar hiçbir İslam ülkesi özellikle Türkiye ve Türk Basını hiçbir dini inanca, o inancın peygamberlerine ve Ülkelerin Devlet Başkanlarına bu tür ahlaksızlıkta bulunmamıştır.

Macron aslında Yavuz Sultan Selim Han döneminde,İran hükümdarı Şah İsmail'in durumuna düşmüştür, Macron'a şunu hatırlatmakta fayda vardır, “herkes yediğinden ikram eder.”

Siz bu tür davranış ve çıkışlarınızla ne kadar aciz ve zavallı olduğunuzu, çaresizliğinizden ne kadar küçülüp alçakça yayınlarla saldırılarla hiçbirşey olmadığınızı zaten ispat ediyorsunuz.

Fikir özgürlüğü, Basın özgürlüğü adı altında Sevgili Peygamberimize ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza, yapılan hakaretin müsebbibi Yunan Dimokratia Gazetesi ile Fransız Charlıe Hebdo dergisini, ayrıca maksatlı yapılan bu organize saldırılarda başı çeken Macron'u şiddetle kınıyor, en kısa zaman da Macron ve suç ortaklarının Sevgili Peygamberimizle İslam aleminden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip ERDOĞAN dan, Türk Milletinden biran önce özür dilemeye davet ediyorum.

Bu kadar hassas bir konuda sessiz kalan Dünya devletlerini, dünya barışı adına, Ahlak, Vicdan dürüstlük çizgisinden hareketle tepki vermelerini temenni ediyorum.”