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FETÖ/PDY'li firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 14:16
FETÖ/PDY'li firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY’nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması'nda da görev aldığı tespit edilen ve kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan Uğur Demirok'un, 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYUğur DemirokTerörörgütAzerbaycanMİTOperasyon
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