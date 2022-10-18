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FETÖ'nün mali yapılanmasına 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı.

18 Ekim 2022 Salı 16:12
FETÖ'nün mali yapılanmasına 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon içinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda, örgütün yurt dışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda; örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi. FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferi yapıldığı belirlendi. Ayrıca, örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı ve yeni yöntemler uygulandığı saptandı.


Bu tespitlerin ardından, FETÖ'nün organizasyon yapısını ve özellikle mahrem yapılanmalarını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan 704 şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


BAKAN SOYLU: PARA TRANSFERİ TAMAMEN YURT DIŞI KAYNAKLI


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda (GAMER), operasyona ismi verilen, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurduğu dönemin TEM Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile birlikte operasyona ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo, gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleşen ve gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. MASAK Başkanlığı'nın burada hakikaten büyük bir katkısı var, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında bu örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem var. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında; kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmalar var" dedi.


'FİNANS KAYNAKLARININ DEŞİFRESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM'


Ayrıca bu operasyonun bir 'şafak operasyonu' olmadığını vurgulayan Soylu, "Biz bu operasyonu neden sabah söylemedik? Çünkü bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi? Çok gizlilik içerisinde yürütülen bir soruşturma olması. Bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Ve şu ana kadar da birçoğunu sağlayabildik. Şu ana kadar ele geçirilen bir para miktarı var; ama buradaki para miktarından ziyade 8 aylık izlemelerimizde daha yüksek bir para miktarının nasıl transfer edildiğini takip ettik. Bu para miktarından ziyade buradaki yöntemin deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye'deki özellikle güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir. Terörle mücadelemiz FETÖ, PKK, KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi bütün terör örgütleriyle hiç durmaksızın devam edecek. Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz, bunu ülkemizin içerisine yansıtmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha buradan huzurunuzda belirtmek isterim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütEmniyet Genel MüdürlüğüTerörle MücadeleGazi Turgut Aslan Operasyonu
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