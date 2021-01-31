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F-16’ların ömrü artırılacak

İsmail Demir: F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz

31 Ocak 2021 Pazar 17:33
9 Okunma
F-16’ların ömrü artırılacak

ANKARA (DHA)

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen projeyle, hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
F16İsmail Demir
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