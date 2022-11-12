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Ertemel: En fazla 25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor

Motorlu araç satıcıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Matrah Düzenlemesi' açıklamasını değerlendirdi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "En fazla 25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor. Burada bu üst segmentteki araçlara etki etmez diye düşünüyoruz" dedi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:43
Ertemel: En fazla 25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV'de indirim olmayacağını, matrahlarda düzenleme yapılması üzerine çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Açıklama üzerine gözler yapılacak düzenlemenin detaylarına çevrildi. Dünya genelinde yaşanan çip ve enerji krizi, dövizdeki artış ve araç bulunurluğunun azalması sebebiyle araç fiyatları hızla artmıştı. Ocak ayında 3 vergi dilimi üzerinden 5'e çıkarıldı. Yüzde 45'lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL'ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80'lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi. 

"YENİ UYGULAMA İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK DİLİMDEKİ ARAÇLAR TEKRAR DİLİME GİRECEK" 

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Matrah düzenlemesi ve ÖTV indirimi aynı şeyler değil. Geçen sene 3 kademe olan matrah 5 kademeye çıkartılmıştı. Buradaki amaç son tüketicinin düşük bedelli araçlara ulaşımını sağlamak için yapılmıştı. Süreç içerisinde araçlara gelen zamlarla en düşük matrah diliminde olan araçların artık bu dilime girmemesini sağladı. Yeni uygulama ile birlikte en düşük dilimdeki araçların tekrar dilime girilmesi sağlanacak" dedi.

"MATRAH DÜZENLEMESİ ALT SEGMENTTEKİ ARAÇLARDA İNDİRİM YARATACAK" 

İMAS Başkanı Ertemel, "En fazla 25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor. Burada bu üst segmentteki araçlara etki etmez diye düşünüyoruz. Yansıması 2. el otomotivde çok fazla olmaz. Çok fazla modeli kapsamayacağı için düşüncemiz bu yönde. ÖTV üzerinden yapılan spekülasyonlar sektörümüzü olumsuz etkilemekte. Dün akşam bakanımızın yaptığı açıklamayla ÖTV indirim olmayacağı kesinleşmiş oldu. Bu matrah düzenlemesinde de çok fazla araç ve model kapsanmayacağı için otomotiv fiyatlarında çok fazla değişiklik olacağını beklemiyoruz. 1.6 motor kapasitesinin altındaki araçlarda indirim söz konusu. Sıfır araç fiyatlarında yılbaşından sonra bir artış bekliyoruz. Matrah düzenlemesi alt segmentteki araçlarda indirim yaratacak. Bu araçlara erişimde fiyat artışlarından dolayı zorluk vardı" diye konuştu. 

"1.6 VE ÜZERİ MOTOR HACMİ OLAN ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI OLUR" 

Oto galerici Esat Aydın ise, "ÖTV indirimi söz konusu değil. Ufak motor hacimli araçların matrahı düzenlendiğinde yüzde 10-15 gibi bir indirim olur. 1.6 motor hacminden büyük araçlarda fiyat artışı olur. Burada hem indirim hem artırım söz konusu. Genelde matrah düzenlemelerinde böyle oluyor. Bu piyasayı hareketlendirir. Bizim için sevindirici diyemeyiz. Elimizde düşük motor hacimli araçlar olduğu zaman bizim araçların da fiyatı düşmüş olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Araç SatıcılarıHazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiMatrah DüzenlemesiHayrettin ErtemelAraçOtomobil
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