Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre’nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.