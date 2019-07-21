Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre’nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre’nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
DHA