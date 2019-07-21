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Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre’nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. 

Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre’nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. 

21 Temmuz 2019 Pazar 18:48
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Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTaziyeTelefonSüleyman Arif Emre
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