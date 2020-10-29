Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin

KORONAVİRÜS tedavisi gören Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "'Bana bulaşmaz' demeyin. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illet" dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:50
9 Okunma
Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ankara’da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında şunları söyledi:

"Değerli dostlar; Covid-19 yani koronavirüs belası bütün dünyada yayılıyor. 'Bana bulaşmaz demeyin'. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir. Bu yüzden dikkatli olalım. '3 kişiyle konuşuyorsak 1 kişiyle konuşalım, 3 yere gideceksek 1 yere gidelim' diyen Sağlık Bakanı'nın sözüne dikkat edelim. Koronavirüs büyük bir tehlike. Bunu ortadan kaldırmanın yolu hijyen, maske, mesafe. Bu kurallara uyalım. İnşallah bu belayı hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanı'mız başta olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs mücadelesini yapan sağlıkçılarımızı, sağlığımızı siyasete alet etmeyelim. Mücadele gerçekten en ciddi şekilde veriliyor. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Herkesi dikkatli, duyarlı olmaya davet ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cemal EnginyurtMilletvekiliOrduKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nasıl başardık
Nasıl başardık
Macron’un derdi nedir?
Macron’un derdi nedir?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Neden hedefiz?
Neden hedefiz?
Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı
Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma