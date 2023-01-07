Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar...
Alaçatı Yat Limanı tesisi kiraya verilecek
Alaçatı Yat Limanı tesisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olacak.

07 Ocak 2023 Cumartesi 12:50
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olacak.

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
önce VatanEngellilereBireysel Eğitim DesteğiAylıkÖzel Eğitim OkullarıRehabilitasyonDestek EğitimiKDVKatma Değer VergisiBireysel Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanlarına kulak asmayın
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanlarına kulak asmayın
Bakan Soylu: İmamoğlu ile 40 telefon araması gerçekleştirilmiştir
Bakan Soylu: İmamoğlu ile 40 telefon araması gerçekleştirilmiştir
Bakan Bozdağ: Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez
Bakan Bozdağ: Hukukun işlemesine hiç kimse müdahale edemez
Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek
Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira
Bakan Akar'dan 'üçlü toplantı' açıklaması: Görüşmenin devamı olacak
Bakan Akar'dan 'üçlü toplantı' açıklaması: Görüşmenin devamı olacak
Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz
Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi