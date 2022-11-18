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Ekim ayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

SAĞLIK-Sen’in ‘Sağlıkta Şiddet Raporu’nda ekim ayında sağlık çalışanlarına yönelik 19 şiddet olayının meydana geldiği, 36 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı belirtildi.

18 Kasım 2022 Cuma 09:45
Ekim ayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin atılan önemli adımlara rağmen hız kesmeden devam ettiği ifade edildi. Ekim ayında, her şart ve koşulda hizmet veren sağlık çalışanlarının gündeminin ilk sıralarında yine şiddetin yer aldığı kaydedilen açıklamada, “Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının diğer iş kollarına göre daha fazla olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Üstüne üstelik hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna silah gibi öldürücü, yaralayıcı aletle girilemezken, sağlık merkezlerine dileyen dilediği gibi girilebilmektedir” denildi.

‘GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDEN BİR UNSUR OLMAYA DEVAM EDİYOR’

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ‘Ekim Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’na ilişkin, “Ekim ayında yaşanan şiddet olaylarına baktığımızda, 32 saldırganın neden olduğu 19 şiddet vakasında, 36 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Ay boyunca yaşanan 19 şiddet olayının 13’üne hasta ve hasta yakınları neden olurken, 6’sına kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Ekim ayında yaşanan şiddet vakalarının 18’i hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü vuku buldu. Şiddet olaylarının 14’ü hastanelerde, 5’i ise sahada gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 19 şiddet olayında; 13 acil tıp teknisyeni, 8 güvenlik görevlisi, 5 doktor, 4 hemşire, 1 eczacı ve 5 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 32 saldırganın 7’si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 20 saldırgan serbest bırakıldı. 5 saldırgan ise tutuklandı. Daha da üzücü olan ise yasalara rağmen saldırganların çoğunun vicdanları rahatlatıcı cezalar almamasıdır. Sağlıkta şiddet toplumsal bir sorun olarak hem sağlık sistemini hem de geleceğimizi tehdit eden bir unsur olmaya devam ediyor. Yarına güçlü bir sağlık sistemi ve huzurlu çalışanlar bırakmak istiyorsak toplamsal mücadeleyi bugünden başlatmamız gerekiyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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