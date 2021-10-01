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Doğu Türkistan’daki Çin işgali son bulmalı

Sürgündeki Hükümetin Başbakanı İsmail Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2021 Cuma 16:31
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Doğu Türkistan’daki Çin işgali son bulmalı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Sürgündeki Hükümetin Başbakanı İsmail Cengiz, “Pekin Yönetimi, Doğu Türkistan’daki Müslüman Türklerin Temel Haklarına Saygı Göstermelidir. Türkiye; Uygur Türklerinin Dini ve Milli Kimliklerinin Korunmasını Sağlayacak Diplomatik Önlem ve Girişimlerde Bulunmalıdır.” dedi.

Sözde Uygur Özerk bölgesi olarak adlandırılan Doğu Türkistan 1949 yılında Komünist Çin tarafından işgal edilmiştir. 1944 yılında merkezi Gulca’da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin yıkılmasının ardından 1946’da kurulan “karma hükümet” tarafından Çin Komünist birliklerine bir kurşun atmaksızın teslim edilen Doğu Türkistan’da ile 72 yıldır yoğun insan hakları ihlalleri yaşanmakta, on binlerce insan beyin yıkama kamplarına sevk edilmekte, on binlerce gencimiz göz altında tutulmakta, on binlerce çocuğumuz da planlı şekilde Çin içlerine gönderilerek zorunlu şekilde karın tokluğuna çalıştırılmaktadır.

Başta Amerika olmak üzere Kanada, İngiltere, Fransa, Japonya, Çekya, Hollanda, Estonya gibi ülkelerin bölgede soykırım uygulandığını ifade etmeleri, son BM oturumunda hem Amerikan lideri Biden hem de Türkiye lideri Erdoğan’ın bölgedeki insanlara yönelik hak ve hukuk ihlallerinden söz etmeleri Doğu Türkistan halkını mutlu kılmış, Çin Hükümeti’ni ise endişeye sevk etmiştir. 

Arzumuz; Batılı ülkeler tarafından Çin Hükümeti’nin her bakımdan abluka altına alınmasıdır. Özellikle İslam ülkelerinin Doğu Türkistan halkının sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, Doğu Türkistan halkının beklentisidir.

Bu vesileyle Pekin Yönetimini, Doğu Türkistan’daki Müslüman Türklerin temel haklarına saygı göstermeye, Ceza ve Toplama Kampları’nı kapatmaya davet ediyoruz. Kardeş Türkiye başta olmak üzere Türk-İslam ülkelerini; Uygur Türklerinin Dini ve Milli Kimliklerinin korunmasını sağlayacak diplomatik Önlem almaya ve girişimde bulunmaya davet ediyoruz. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İsmail CengizDoğu TürkistanÇinUygur Türkleri
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