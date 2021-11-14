Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yeniden kurulacak

Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin 88. ve 77. kuruluş yıldönümü kutlandı.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

12 Kasım 1933 ve 1944’te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin 88. ve 77. kuruluş yıldönümleri kutlandı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde Konya’da düzenlenen etkinliğe birçok siyasi parti yetkilisi, STK temsilcisi ve yüzlerce Doğu Türkistanlı katıldı.

Programda bir konuşma yapan HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şerafettin Güler, “Bu akşam salondaki genç kardeşlerimizi görünce müşahede ettik ki, 1933 ve 1944’te nasıl Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuşsa; imanlı, ihlaslı bu genç kardeşlerimizle beraber yeniden Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini kuracağımızı yeniden müşahede ettik.” dedi.

“Doğu Türkistan’daki zulme neden sessiz kalıyoruz?”

Doğu Türkistan’da yaşanan zulme sessiz kalınmasına tepki gösteren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Uğur Avni Başarır, “Neden susuyorsunuz? Neden bu zulmü görmüyorsunuz? Susanlara soruyorum! Acaba cüzdanımız vicdanımızın önüne mi geçti? Neden oradaki zulme sessiz kalıyoruz?” diye konuştu.

“Küfür birdir”

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Çelebi ise, “Afganistan’da, Myanmar’da, Keşmir’de, Kırım’da, Doğu Türkistan’da olsa olsa küfür birdir.” şeklinde konuştu.

Gazeteci Güngör Oğuz da, son 30 yılda özgürlük ve bağımsızlık bir yana zulüm ve insan hakları ihlallerinin daha da arttığını ifade etti.

Kahramanmaraş sütçü İmam üniversitesi öğretim üyesi ve Satuk Buğrahan İlim ve medeniyet vakfı mütevelli heyet üyesi Dr. Alim Buğda, 1933 te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin nasıl kurulduğu ve nasıl olup da yıkıldığını detaylı bir şekilde anlattı.

daha sonra Doğu Türkistan İnsan hakları izleme derneği genel sekreteri Nuriddin İzbasar konuşma yaparak, 1944 te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti hakkında önemli konuları değindi.

Törende yine Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan vekili Mahmutcan Damollam, 21. yüzyıl Üniversite hukuk fakültesi dekanı prof. Dr. Celal Erbay, Doğu Türkistan Kanaat önderi Abdulkadir yapçan, Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi başkani Abdusalam Teklimakan gibi kişiler konuşma yaparak tercihte kurulan bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Türkistan Komünist Çin tarafından işgal edildikten sonra verilen mücadelenin ardından 1933 yılında bağımsızlığını kazanarak İslam Cumhuriyetini ilan etti, 10 yıl süren İslam Cumhuriyeti sonrasında bu kez Sovyet Rusya tarafından baskıya maruz kaldı. Çin ile işbirliği yaparak Doğu Türkistan’ı hâkimiyeti altına almak isteyen Rusya, verilen mücadele sonrasında yenilerek 1944’te yeniden Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edildi. 1949 da Çin komünist partisi yönetimi Sovyetler Rusların işbirliği ile Doğu Türkistan hükümeti başkanı Ahmetcan kasımı ve 8 bakana süykest yaparak uçak kazası gösterdi ve Doğu Türkistanı 1949 da tekrar işgal ederek hâlihazıra kader işgal devam ediyor. Doğu Türkistanlılar özerinde kurduğu baskı ve zulüm, asimilasyon ve yok etme politikasi devam ediyor. Doğu Türkistanlılar da Çinlilere asla işgali kabul etmeden Çin’e baş eğmeden özgürlük mücadelelerini devam ediyor. tekrar bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurma gibi milli iradesi bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorlar.